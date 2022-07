A Porto Rafael ritorna la rassegna Vele Spiegate

Torna la rassegna Vele Spiegate, appuntamento annuale che ospita talk dedicati alla cultura, all'arte, al benessere e allo sport nell'incantevole scenario di Porto Rafael, a Palau, nel nord Sardegna.

Alla luce del successo della prima edizione 2021, quest'estate sono previste due serate evento: la prima sabato 23 luglio dedicata alla salute dal mare e del mare, la seconda sabato 6 agosto dedicata al teatro e alla letteratura. Vele Spiegate è una rassegna di incontri promossa dal Consorzio Porto Rafael e curata dalla giornalista Teresa Cavaliere che mira a divenire, anno dopo anno, un'occasione per condividere idee, riflessioni ed esperienze sul presente grazie alle voci dei protagonisti più autorevoli del mondo della cultura, della vita pubblica e dello sport.

Un mare di Salute, il 23, sarà un incontro tra i più accreditati esperti italiani nel campo della salute e della medicina del mare che rifletteranno sui nuovi modi di prendersi cura di sé e dell'ambiente attraverso una nuova educazione alla salute. Ospiti d'eccezione Sara Farnetti, specialista in medicina interna, la più famosa e accreditata nutrizionista italiana, esperta in alimentazione funzionale medica, e Luca Revelli, docente di chirurgia endocrina del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e direttore del Master di Medicina del Mare. L'incontro sarà moderato da Mario Pappagallo, medico scrittore e giornalista del Corriere della Sera. Ospite d'onore l'esploratore dei mari Alberto Luca Recchi e i suoi Giganti del Mediterraneo.

Il Teatro sul Mare, il 6 agosto, invece avrà come protagonista l'attore Giorgio Pasotti, reduce dal successo della fiction di Rai1 'Lea. Un nuovo giorno', che porterà in scena lo spettacolo Io, Shakespeare e Pirandello per la regia di Davide Cavuti. Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori i cui testi saranno interpretati dall'attore che proietterà gli spettatori nelle atmosfere disegnate di alcuni dei più grandi personaggi della letteratura internazionale.