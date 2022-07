Fuori strada con l'auto, 42enne muore nel Cagliaritano

Tragedia della strada nel pomeriggio alle porte di Uta, a pochi chilometri da Cagliari. Un'auto che percorreva la strada provinciale 2 è uscita fuori strada al km 14 e per il conducente, un uomo di 42 anni, non c'è stato niente da fare. Sul posto i Vigili del fuoco e un'ambulanza del 118: il medico a bordo non ha potuto far altro che constatare il decesso.