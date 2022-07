Musica: Toquinho a Cagliari, 50 anni di successi

Una storia musicale lunga mezzo secolo, una voce calda e il delicato tocco della chitarra.

Toquinho celebra con un omaggio alla musica brasiliana i suoi 50 anni di successi. Sarà l'Arena eventi del Parco della Musica di Cagliari a ospitare sabato 6 agosto, alle 21, l'unica tappa sarda del celebre cantautore, compositore, chitarrista brasiliano. Con Toquinho, voce e chitarra, sul palco ci saranno Camilla Faustino con la sua splendida voce, Mauricio Zottarelli alla batteria, Itaiguara Mariano Brandao al basso e chitarra.

Un tributo ai grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia. La saudade di Tom Jobim, il genio del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, la lirica e le armonie dei Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque si trasformano sul palco in uno spettacolo di grande fascino.

In scaletta i brani che lo hanno reso famoso e hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo. "La voglia e la Pazzia, L'incoscienza e l'allegria", "Senza Paura," "Samba della Benedizione", "Samba per Vinicius", "Aquarello", solo per citare alcune delle canzoni legate alla carriera dei grandi successi dell'artista.