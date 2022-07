Dopo due anni di stop torna il Carloforte music festival

Torna Carloforte music festival dopo due anni di assenza per la pandemia. Note di qualità con musica sinfonica e lirica dal 22 luglio al 7 agosto. Madrina e ospite anche quest'anno la violinista Anna Tifu: si esibirà ioinsieme al pianista Romeo Scaccia creando un ponte anche con un'altra manifestazione, Creuza de mà, dedicata al cinema. Tra le star anche Theodosia Ntokou, allieva di Marta Argerich, considerata una delle future stelle del pianoforte internazionale. Per la rassegna cinque appuntamenti principali che raddoppiano grazie all'inserimento nel programma di altri cinque concerti aperitivo.

Nel cartellone anche un centro di formazione per musicisti con l'inaugurazione di un primo ciclo di tre masterclass di perfezionamento che si terranno a settembre. Confermata la presenza della Carloforte Festival Orchestra, che nei due concerti previsti, il 31 luglio e il 7 agosto, sarà diretta proprio dal direttore artistico del festival e Andrea Tusacciu.

"Un festival di qualità - ha spiegato lo stesso Tusacciu - ma attento anche a venire incontro ai gusti degli appassionati".

Tra gli ospiti Fabio Furia, importante bandoneonista a livello europeo, acclamato per i progetti legati al tango e, in particolare, alle composizioni di Astor Piazzolla. Un ritorno è anche quello di Giulio Biddau, cagliaritano ma da vari anni a Parigi e tra i più sensibili pianisti della sua generazione: torna al festival con un disco interamente dedicato a Scarlatti, appena pubblicato in un doppio CD per etichetta francese Aparté dal titolo "Scarlatti to Scarlatti".

Tra i più attesi il tenore Giuseppe Talamo, vincitore del premio "Enrico Caruso". Ha cantato per prestigiose istituzioni in Italia e all'estero, esibendosi nei teatri di numerose capitali europee anche al fianco di Katia Ricciarelli. Talamo si esibirà in coppia con la giovanissima soprano venezuelano Katherine Colmenares con la quale ha partecipato alle maggiori trasferte e tour nel mondo tra cui Salzburg Festival e il Teatro alla Scala di Milano con il Maestro Gustavo Dudamel. Con loro sul palco del Cavallera il pianista e compositore Andrea Cossu.