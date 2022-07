Mondiale Formula Kite si trasferisce da Oristano a Cagliari

Da Oristano a Cagliari, il passo è breve: la Sardegna si conferma regina del kitesurf a livello mondiale ospitando anche nel 2022, stavolta nelle acque del Golfo degli Angeli, il Campionato del Mondo di Formula Kite, la neo "tavola Olimpica", specialità che nel 2024 debutterà ai Giochi Olimpici di Parigi.

Stavolta sarà la città capoluogo della Sardegna ad accogliere la massima rassegna iridata, dall'8 al 16 ottobre 2022, nell'ambito del Sardinia Grand Slam, evento di tradizione a livello velico organizzato da GLEsport, che nell'ottobre scorso ha ospitato la tappa regina delle IKA World Series di Kitefoiling.

Il transalpino Theo De Ramecourt e la statunitense Daniela Moroz saranno chiamati a difendere le corone conquistate nel 2021. In Sardegna si giocheranno i titoli mondiali oltre 150 atleti in rappresentanza di oltre 40 Paesi e 6 Continenti.

"Siamo molto felici che il nostro evento nel 2022 sia stato selezionato per ospitare il Campionato del Mondo di Formula Kite - ha detto Gian Domenico Nieddu, presidente di GLEsport, la società organizzatrice del Mondiale - In Sardegna abbiamo creduto prima di tutti in questa disciplina, ormai sempre più praticata dai giovani e in procinto di fare il proprio debutto a livello Olimpico".

Soddisfazione anche nelle parole dell'assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna Gianni Chessa. "Il kite è diventato uno sport strategico per la Regione, per la valorizzazione delle nostre bellezze che ci circondano. Cagliari è una location ideale per ospitare un Campionato del Mondo: ha maturato una vasta esperienza nel mondo della vela e le condizioni climatiche del Golfo degli Angeli sono perfette per offrire uno spettacolo all'altezza delle aspettative".