Incendi: un Canadair e 6 elicotteri in volo nel sud Sardegna

E' stato necessario l'intervento di un Canadair, un biturbina HH 139 dell'Aeronautica militare, e di cinque elicotteri per cercare di domare l'incendio divampato nelle campagne di Villasor in località Pranu S. Luxeria, nel Sud Sardegna.

Sul rogo sono intervenute le squadre dell'Agenzia Forestas del cantiere di Villacidro, le squadre della Compagnia barracellare di Serramanna, le squadre dei VVF di Sanluri e tre squadre di volontari delle associazioni di Monastir, Assemini e San Gavino.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 140 ettari di eucalipti, incolti, pascoli e alcuni filari di ulivi. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono tuttora in corso, il personale forestale sta assicurando la bonifica del perimetro per scongiurare eventuali ripartenze.

Si tratta del rogo più grande che si è sviluppato in Sardegna in queste settimane e quello più importante tra gli otto di oggi, compreso a quello tra i boschi di Oscgiri, in Gallura, che ha impegnato due Canadair e il SuperPuma.