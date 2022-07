Egas: ok progetto riqualificazione del depuratore di Desulo

L'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione dell'impianto di depurazione di Desulo, presentato da Abbanoa.

Grazie a un finanziamento di 350 mila euro, inserito nel Piano regionale delle infrastrutture, l'impianto sarà riammodernato in modo da superare le attuali criticità dovute all'assenza di importanti fasi di trattamento e all'obsolescenza dei macchinari impiegati nella sezione di sedimentazione secondaria.

Gli interventi previsti riguardano la ristrutturazione della vasca di sedimentazione secondaria, che sarà attrezzata con una nuova apparecchiatura di raccolta dei fanghi e una nuova apparecchiatura a pacchi lamellari, così da garantire una maggiore efficienza nella fase di sedimentazione. Inoltre, è prevista la trasformazione delle vasche per il trattamento biologico in vasche con trattamento nitro-denitro in modo da rendere più efficiente la rimozione dell'azoto, assicurare la riduzione della produzione di fanghi di supero e garantire un maggiore risparmio energetico.

"Il progetto appena approvato risponde a delle esigenze che la comunità desulese manifestava da tempo - commenta Fabio Albieri, presidente dell'Egas - Presto il borgo montano potrà contare su una migliore qualità del servizio di trattamento dei reflui, che si tradurrà anche in un miglioramento della situazione ambientale".