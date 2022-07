Denuncia Fipe Cagliari, "40 aziende in attesa per i dehors"

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - Solo a Cagliari sono circa una quarantina le imprese che attendono il via libera delle commissioni consiliari del Comune di Cagliari per poter posizionare i tavolini all'interno delle aree dedicate prima ai parcheggi, a ridosso delle attività che oggi non dispongono di spazi all'aperto.

Gli investimenti da parte delle aziende sono stati fatti: gli imprenditori hanno acquistato tutti i materiali necessari per poter creare delle aree apposite senza ricevere mai risposte. È la denuncia della Fipe Confcommercio Sud Sardegna: "Oggi a Cagliari troviamo - spiega il presidente Emanuele Frongia - ancora fermi nei tavoli delle commissioni troviamo in discussione quello che in altre città di Italia ormai è una realtà assodata. Speriamo che quanto prima Cagliari si instradi verso quello che molte altre città d'Italia stanno intraprendendo e auspichiamo che cosi come nel resto d'Italia si percepisca il valore che un impresa può dare al suo territorio".

Associazione all'attacco: "Si parla di "utilizzo del suolo pubblico" e non più" di occupazione del suolo pubblico"- precisa Frongia - di aziende al servizio della città e del ruolo delle imprese come attori sociali. L'obiettivo è quello di trasformare gli spazi esterni di bar e ristoranti in elementi di una più generale riqualificazione delle città fondata sul decoro, sulla sicurezza, sulla socialità, sull'attrattività". (ANSA).