AeroItalia inaugura la nuova rotta Alghero-Forlì

È atterrato questa mattina ad Alghero il primo volo del nuovo collegamento fra l'aeroporto del nord oves Sardegna e Forlì. La nuova tratta, operata dalla compagnia AeroItalia, rimarrà attiva per tutta la stagione estiva con 2 frequenze a settimana. Il giovedì primo volo da Forlì alle ore 7, arrivo ad Alghero alle ore 8:20 e ripartenza per lo scalo romagnolo alle ore 9, con atterraggio alle ore 10:10.

AeroItalia, compagnia aerea Italiana nata nel 2022, ha scelto l'aeroporto di Alghero per lo start up delle sue operazioni. Il volo diretto da Forlì, prima base operativa del vettore, contribuisce ad ampliare il network dall'aeroporto di Alghero ed in particolare le opportunità di viaggio nazionali.