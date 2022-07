Quasi 9 kg di droga in valigia a casa, 27enne arrestata

In alcune valigie tenute in casa aveva nascosto 5 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish, 320 grammi di cocaina e più di 2 kg di eroina. Una 27enne è stata arrestata a Pirri in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz alle prime luci dell'alba da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari con l'ausilio dello Squadrone Cacciatori Carabinieri Sardegna che hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari anche delegate dall'Autorità Giudiziaria.

La giovane è stata trasferita nella casa circondariale di Uta come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.