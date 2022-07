Musica e cultura, un'estate di eventi a Porto Rotondo

Arte, musica, cultura e spettacolo: la Fondazione Porto Rotondo dà il via agli eventi dell'estate 2022, con 12 appuntamenti in programma dal 15 luglio al 27 agosto in uno dei luoghi più belli della Sardegna. Grazie all'impegno congiunto del conte Luigi Donà Dalle Rose, presidente della Fondazione, insieme alla vice presidente Una Donà Dalle Rose e alla direttrice generale Ursula Ruiu, sono stati coinvolti artisti italiani e stranieri per continuare nel percorso avviato dai fratelli Donà Dalle Rose sin dalla creazione di Porto Rotondo negli anni Sessanta.

Il primo appuntamento, venerdì 15 luglio nella Chiesa di San Lorenzo, unisce musica e letteratura, secondo il filone scelto dal Festival: protagonista Roberto Giacobbo con il suo libro "Storia alternativa del mondo", uno dei divulgatori scientifici più amati, capace di incollare davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori con i suoi programmi che da oltre 30 anni collezionano ascolti record, che dialogherà in musica con Maurizio Menicucci, storico giornalista Rai Leonardo, e con la violinista gallurese Greca Puddu, ad accompagnare l'incontro con le sue note.

Da sabato 23 luglio il Festival di Porto Rotondo è in musica, prima con il concerto della pianista, cantante e compositrice Angelica Nioi, che da Villasor ha conquistato importanti traguardi, facendo della sua passione un lavoro, nonostante sia non vedente.

Domenica 31 luglio torna in concerto a Porto Rotondo Grazia Di Michele, per uno spettacolo che riassume una carriera di oltre 30 anni di successi. Sarà poi la volta della pianista Helga Pisapia, che martedì 2 agosto dialogherà con una voce recitante d'eccezione, Vincenzo Boccia, già presidente di Confindustria, sul palco ad interpretare i nuovi componimenti di Elena Lorenzini, magistrato prestata alla poesia che dedica alla scrittura tutti i momenti liberi all'interno della sua intensa vita professionale.

Il concerto di sabato 6 agosto sarà nel segno di Moses Concas, già vincitore di Italia's Got Talent, che dalla Sardegna ha conquistato il pubblico internazionale con la sua armonica e le sue interpretazioni della musica elettronica.

Clou dell'estate la serata di gala "Porto Rotondo nel cuore" in programma giovedì 11 agosto, dedicata alla memoria di alcuni celebri personaggi che hanno amato e vissuto a Porto Rotondo, lasciando un ricordo indelebile, come Marta Marzotto, Ennio Doris, Monica Vitti, Virna Lisi e tanti altri: un omaggio che va in scena al Teatro Mario Ceroli, con la presentazione a cura di Tiziana Rocca, produttrice cinematografica e anima del Filming Italy e del Festival del cinema a Los Angeles. Vittorio Sgarbi calcherà la scena nella seconda parte della serata con il suo spettacolo dedicato a Caravaggio, presentato dalla giornalista Manuela Salis, conducendo il pubblico attraverso la vita e la pittura rivoluzionaria dell'irrequieto artista italiano, con immagini delle opere più rappresentative.