L'Università di Cagliari formerà gli archeologi del futuro

Mercoledì 13 luglio, alla Cittadella dei Musei "Giovanni Lilliu". in Piazza Arsenale a Cagliari, si terrà la presentazione del corso di laurea magistrale in Archeologia, una nuova proposta formativa che fa tesoro dell'esperienza di studi e iniziative condotte sui territori dall'ateneo di Cagliari e vuole rispondere ad un crescente fabbisogno di rinnovamento delle conoscenze, metodi e strumenti che caratterizzano il settore.

Il corso si propone di formare una figura con adeguate conoscenze e competenze specialistiche, in grado di accedere alle professioni di archeologo, di funzionario di musei, luoghi di cultura e siti archeologici, delle soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nell'ambito dell'organico del Ministero della Cultura, nel settore delle biblioteche specializzate in archeologia, negli enti locali, in istituzioni impegnate nel campo della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico, anche a fini turistici e per lo sviluppo sostenibile dei territori, in società private impegnate nel recupero del patrimonio archeologico, nell'editoria e nella pubblicistica specializzata, anche su piattaforma digitale.

A completare le conoscenze generali nell'ambito delle discipline archeologiche tradizionali, l'archeologia preistorica, protostorica, fenicio-punica, greco-romana, tardo-antica, cristiana, medievale, post-medievale, proposte in chiave sarda e euro-mediterranea, fanno ingresso nella nuova laurea anche l'egittologia e l'archeologia copta. Tra gli insegnamenti di carattere più tecnico archeozoologia, archeologia digitale, chimica applicata ai beni culturali, archeometria delle produzioni e archeologia subacquea. Maggiore attenzione è riservata all'asse della gestione e della comunicazione del patrimonio, con l'attivazione degli insegnamenti di Management dei beni culturali e di Archeologia Pubblica e comunicazione dei Beni Culturali.

Punti di forza del percorso formativo sono la partecipazione degli studenti agli scavi archeologici dell'università di Cagliari in tutta la Sardegna e la sede principale delle attività nella Cittadella dei Musei, a stretto contatto con gli spazi espositivi del Museo archeologico nazionale, con i laboratori e le collezioni archeologiche dell'università e con la biblioteca di ateneo specializzata negli studi archeologici e storico-artistici.