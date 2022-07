Incendi: sciopero Forestas revocato, trovato l'accordo

Niente sciopero marted' 12 luglio per i dipendenti di Forestas. Nell'incontro decisivo nella sede dell'agenzia con i sindacati, cominciato in tarda mattinata e concluso nel pomeriggio, in campo anche gli assessori regionali del Personale Valeria Satta e della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. Alla fine è arrivata la firma del contratto in materia di orario di lavoro. E con la sigla anche la revoca dell'astensione dal lavoro.

Nel corso della riunione - spiegano i sindacati Uil-Fpl, Fesal Ras e Clares Cisal - nonostante un'ultima forte discussione con la dirigenza dell'agenzia, si è trovata alla fine la mediazione definitiva, con la condivisione positiva dei punti che avevano portato alla rottura della trattativa. Previsto- continuano le sigle - il pagamento delle maggiorazioni e indennità per il personale impegnato in turni di lavoro. E sono stati definiti gli aspetti relativi alle sedi di lavoro (con l'individuazione dei punti per la verifica delle presenze e di inizio e fine della giornata lavorativa), e quelli relativi alle limitazioni nell'utilizzo dei veicoli personali per svolgere le attività.

Inoltre, è stato accolto l'articolo sui permessi personali che consentirà al personale operativo di poterli finalmente utilizzare anche attraverso l'autocertificazione. Gli assessori - raccontano i sindacati - hanno ribadito l'impegno e la disponibilità per trovare, infine, in sede di contrattazione collettiva, una soluzione per l'indennizzo da riconoscere ai lavoratori nei casi di utilizzo dei veicoli personali: una questione che sarà oggetto di una prossima intesa formale.

"Riteniamo opportuno esprimere il nostro apprezzamento per l'impegno dimostrato nel corso della vertenza dai due assessori Satta e Lampis - scrivono i sindacati - che in particolare hanno dato un importante contributo, presenziando per tutta la durata della trattativa ed esprimendo chiaramente la volontà di arrivare all'accordo. Ringraziamo anche il commissario dell'agenzia Giovanni Caria, che nonostante la rottura, si è impegnato costantemente per la ripresa del dialogo".