Incendi: fiamme sulla SS 131, Sardegna di nuovo divisa in due

E' stata riaperta anche la corsia di sorpasso della Statale 131, in direzione Cagliari, limitando così il disagio dovuto all'incendio a Codrongianos, nel Sassarese, dove stanno operando due Canadair. In questo modo viene garantito un passaggio del traffico veicolare in entrambe le direzioni (Sassari e ora appunto Cagliari) sull'arteria principale dell'Isola, che non si trova più divisa in due.

Intanto dal Sulcis al Campidano, dall'Oristanese al Sassarese, mezza Sardegna è interessata dal nuovo bollettino la previsione di pericolo incendio che resta al livello "alto" per la giornata di domani, martedì 12 luglio. L'avviso - caratterizzato dal codice di colore arancione - è stato emanato dalla Protezione civile regionale. Decine di ettari di vegetazione, macchia mediterranea e lecci, sono stati inceneriti da un incendio scoppiato poco dopo le 13 nella Valle della Luna, in località Finosa, nel territorio del comune di Aggius. Per domare le fiamme, oltre all'azione delle squadre a terra dei Vigili del fuoco di Tempio Pausania, della Protezione civile, Forestas e Compagnia barracellare, è stato necessario l'intervento di due elicotteri decollati dalla base Limbara e due Canadair partiti da Olbia. L'allarme è rientrato intorno alle ore 16, e ora si sta procedendo con la bonifica e messa in sicurezza dei luoghi.

INCENDI DOLOSI, TROVATI INNESCHI. È quasi certamente doloso l'incendio che oggi ha distrutto decine di ettari nella campagne tra Codrongianos e Florinas, in provincia di Sassari, costringendo l'Anas a tenere chiusa per un paio d'ore la Statale 131 "Carlo Felice". Lo hanno appurato gli ispettori del Corpo Forestale che hanno acquisito anche alcuni video in cui si vedono chiaramente almeno quattro punti a bordo della carreggiata, proprio lungo la 131, da cui partono i focolai. Il rogo, scoppiato a metà mattinata, è stato domato definitivamente intorno alle 16, grazie all'intervento di Forestas, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, dei Barracelli, e ai lanci di acqua dal cielo di tre elicotteri arrivati dalle basi operative di Bosa e Anela, più il Superpuma decollato da Oristano e due Canadair partiti da Olbia. La situazione è ora sotto controllo e sul posto sono in corso le operazioni di bonifica dei terreni attraversati dal fuoco.