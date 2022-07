Cade da costone vicino spiaggia sarda, salvato da elicottero

E' scivolato da un costone nelle vicinanze della spiaggia delle Vacche, non lontano da Loiri Porto San Paolo, in Gallura, e per recuperarlo è servito l'elicottero. L'uomo, infatti, era ferito e sotto choc. In uno spettacolare intervento i vigili del Fuoco decollati dalla base di Alghero hanno raggiunto l'uomo e lo hanno portato a bordo del velivolo per poi trasportarlo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.