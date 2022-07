Sequestrano dipendente hotel, due arresti in Sardegna

Due giovani di 29 e 28 anni anni di Bari Sardo, in Ogliastra, rispettivamente titolare e dipendente di una struttura alberghiera di Cardedu, sono stati arrestati - e poi sottoposti ai domiciliari dal Gip di Lanusei - dai carabinieri di Cardedu con l'accusa di lesioni personali e sequestro di persona.

Sono accusati di avere pestato la notte del 7 luglio un altro dipendente della struttura e rinchiuso all'interno di una stanza per 24 ore con la porta d'ingresso sbarrata con spranghe e viti.

La notizia del fatto era stata anticipata dall'Unione Sarda.

Solo ieri sera il giovane è stato liberato grazie all'intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cardedu, allertati da un conoscente del ragazzo.

I militari hanno raggiunto il residence segnalato e dopo aver avuto accesso alla zona seminterrata che ospita i dipendenti della struttura hanno liberato la vittima e chiamato il personale del 118. I medici dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasferito in codice giallo, all'ospedale di Lanusei a causa di politraumi e fratture varie, per cui si è reso necessario il ricovero nel reparto di Chirurgia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il movente dell'aggressione sarebbe stata una rissa scoppiata tra la vittima e altri dipendenti dell'albergo.