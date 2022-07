Intervento su cuore live da Cagliari a congresso Gise Napoli

Questa mattina durante il congresso GISE - TIP organizzato a Napoli dalla società italiana di cardiologia interventistica è stato trasmesso in diretta "live" un caso particolare di procedura Tavi eseguito nelle sale di Emodinamica dell'Arnas G. Brotzu di Cagliari.

L'intervento è stato eseguito su un paziente di 60 anni al quale è stato impiantata una protesi aortica transcatetere (Tavi) "valve-in-valve", ovvero con impianto di una protesi (montata su un catetere) all'interno di una vecchia protesi biologica inserita 13 anni fa e ormai degenerata.

Si è trattato di un intervento mininvasivo innovativo che oggi consente, in anestesia locale e senza arresto di circolo, di ripristinare una normale funzione della valvola aortica, senza dover sottoporre il paziente all'intervento tradizionalmente eseguito fino a pochi anni fa di ri-sostituzione della vecchia protesi aortica.

Il caso è stato discusso da un'equipe multispecialistica dell'Arnas G. Brotzu tra cui cardiologi interventisti, cardiochirurghi, cardioanestesisti, radiologi e nefrologi, considerato che il paziente era affetto da numerose e gravi patologie renali e respiratorie.

La Struttura Complessa di Cardiologia Interventistica con Emodinamica dell'Arnas G. Brotzu, diretta da Bruno Loi, è stata selezionata insieme ad altri 5 centri nazionali di primaria importanza per trasmettere in diretta l'intervento durante i lavori del congresso. Ogni anno vengono eseguiti circa 100 interventi di impianti di protesi aortica transcatetere (Tavi), 700 interventi di angioplastica coronarica, 1500 coronarografie e numerose procedure di interventistica strutturale