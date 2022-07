Deposito droga in un garage, ritrovati 43kg di stupefacenti

La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani sassaresi, due uomini e una donna, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile, che avevano individuato un garage ubicato nei piani interrati di un condominio cittadino, dove sospettavano venisse custodita della sostanza stupefacente, hanno sorpreso i tre che, scesi da un'auto, hanno aperto la saracinesca del magazzino trasformato in un vero e proprio deposito per gli stupefacenti. all'interno sono stati rinvenuti 41 Kg di marijuana, 1,6 kg. di cocaina e 264 gr di hashish. Durante la perquisizione sono state trovate anche 175 cartucce per pistola.

Al termine dell'attività di rito i tre sono stati arrestati e condotti nella casa circondariale G. Bacchiddu di Sassari dove rimarranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.