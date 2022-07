Si schianta col fuoristrada contro un muretto, muore 83enne

Incidente mortale questa sera a Sorradile, nell'Oristanese, dove ha perso la vita Diego Loi, 83 anni di Ghilarza: il suo pick-up è finito fuori strada schiantandosi contro un muretto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 in località San Basilio.

L'anziano era al volante del fuoristrada Tata Telco quando, per cause non accertate, ha perso il controllo finendo fuori strada.

L'auto ha sbattuto violentemente contro un muretto a secco e l'anziano è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ghilarza e del Radiomobile, che si sono occupati dei rilievi, il 118 di Ghilarza e i vigili del fuoco di Abbasanta.