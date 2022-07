Porti: Cagliari promosso in sicurezza da Commissione europea

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - La Commissione europea promuove il porto di Cagliari in sicurezza. È il risultato di un'ispezione condotta dal 5 all'8 luglio in materia di maritime security su navi e impianti con l'obiettivo di creare un sistema armonizzato di prevenzione e protezione delle navi, delle strutture portuali e dei porti contro minacce di atti illeciti intenzionali in ambito europeo, basato anche sulle determinazioni assunte a livello internazionale dall'Imo (International maritime organization), agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

I funzionari della direzione generale dei Trasporti della Commissione e dell'Agenzia europea della Sicurezza marittima (Emsa) hanno individuato per l'attività port security cinque impianti portuali (port facilities), mentre, per la parte ship security, quattro navi di cui una battente bandiera di uno Stato extracomunitario e tre battenti bandiera italiana.

L'ispezione ha avuto esito positivo: nel discorso di chiusura della delegazione, parole di apprezzamento nei confronti della Guardia costiera e dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. (ANSA).