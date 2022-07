Eccellenze enogastronomiche, ponte tra Sardegna e Azzorre

Si chiama "Mare Terra Isole - Produzioni di eccellenza tra Sardegna e Azzorre" e ha preso il via oggi a Cagliari l'appuntamento dedicato alla valorizzazione dei territori coinvolti nell'iniziativa attraverso il racconto delle eccellenze enogastronomiche rurali e costiere. L'evento è stato realizzato nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare. Il programma si conclude sabato 9 luglio al Convento San Giuseppe.

Presenti, tra gli altri, Cristoforo Luciano Piras, presidente del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, l'assessora dell'Agricoltura, Gabriella Murgia; Nicoletta Piras, direttrice del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del FLAG Sardegna Sud Occidentale, Carlo Hausmann, esperto di sviluppo rurale e direttore generale di Agro Camera, e Gabriella Ricciardi, ricercatrice CREA Politiche e Bioeconomia - RRN Rete Leader.

In programma una mostra mercato, l'esibizione dei Tenores di Bitti, l'illustrazione della Mostra dei Giganti di Mont'e Prama e un Laboratorio per bambini dedicato alla riscoperta del telaio e dei tessuti antichi. Si chiuderà in serata con Cooking Show Terra Sarda, con Marina Ravarotto e Patrícia Cheio, e con il dj set con Dario Prefumo.

"Questo progetto, sostenuto con convinzione dalla Regione Sardegna - afferma il governatore Christian Solinas - è il migliore esempio di come, nella promozione delle tipicità dei territori, le occasioni di confronto e di scambio culturale possano contribuire a creare sviluppo, ad accelerare il progresso di quel processo produttivo che si traduce in maggiore competitività delle nostre aziende e in ulteriore stimolo alla crescita dei nostri territori, anche in chiave turistica".