E' made in Iglesias la birra "O Sole Mio"con aroma di limone

(ANSA) - IGLESIAS, 08 LUG - Made in Sardegna, ma con un nome dal richiamo napoletano. Si chiama "O Sole Mio" la birra prodotta a Iglesias nel birrificio Doppio Malto. È in vendita in bottiglia sul sito del brand e si può gustare alla spina, in tutti i "Doppio Malto" d'Italia, ovvero la catena di ristoranti specializzati nel settore delle birre artigianali.

"O Sole Mio è una birra a bassa fermentazione, di frumento, con impiego massiccio di bucce di limone di Sorrento Igp.

Sprigiona aromi anche di mango, ananas e pompelmo, con un finale di pane croccante", spiega Simone Brusadelli, mastro birraio di Doppio Malto. In Sardegna sono quattro i locali della catena, aperti a Cagliari, Villasimius, Olbia e Alghero, ma è di prossima apertura il quinto a San Teodoro.

Il nuovo birrificio Doppio Malto di Iglesias ha una capacità produttiva - a regime - di cinque milioni di litri. Positive le previsioni di produzione del brand per i prossimi anni.

"Prevediamo di chiudere il 2022 con una produzione nel nuovo birrificio di Iglesias di 1,5 milioni di litri e passare a 3,5 milioni di litri entro il 2024", annuncia il fondatore e ceo di food brand, titolare del marchio Doppio Malto, Giovanni Porcu.

Previsioni supportate dalle innovazioni e dagli investimenti che puntano al miglioramento dell'offerta, come un nuovo parco maturatori, dedicato alla maturazione della birra, e un "carbonicatore", necessario per garantire un corretto contenuto di anidride carbonica. (ANSA).