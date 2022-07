Lavori nella galleria di Chighizzu, 131 chiusa in nottata

La prossima notte la Statale 131 resterà chiusa per un tratto di 4 km all'altezza di Chighizzu, alle porte di Sassari, per consentire delle indagini strutturali all'interno della galleria 1.

La chiusura, disposta dall'Anas, sarà in vigore nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 di giovedì 7 luglio e le 5 di venerdì 8.

Durante l'esecuzione delle indagini il traffico verrà deviato lungo la SS 127 "Settentrionale Sarda" e la viabilità urbana di Sassari.

L'intervento rientra nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie "Chighizzu I" e "Chighizzu II" e sarà eseguito con l'utilizzo di tecnica laser scanner.