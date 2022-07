Covid: casi di nuovo sotto 3mila e due morti in Sardegna

Calo dei contagi da covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.981 casi positivi (- 520), di cui 2.844 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.779 tamponi per un tasso di positività che sfiora il 34% rispetto al 40,6% della precedente rilevazione.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 10, mentre i ricoverati in area medica salgono a 158 (+ 15). Le persone in isolamento domiciliare sono 33.374 (+ 1249).

Due le vittime: due uomini di 52 e 83 anni, residenti entrambi nella provincia del Sud Sardegna.