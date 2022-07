Cagliari: Di Pardo, club deve tornare dove merita di stare

Il suo idolo è l'ex juventino Cancelo. Ed è un indizio sul suo modo di stare in campo: "Mi piace giocare a tutta fascia - ha detto Alessandro Di Pardo, classe 1999, acquistato dalla Juventus - credo di avere buona capacità di corsa: sarà il mister a decidere dove schierarmi e io sono a sua totale disposizione".

L'anno scorso ha avuto modo di approfondire il tema B giocando prima con il Vicenza e poi col Cosenza: "Quando sono passato dalla C alla B ho subito capito che l'intensità era diversa.

L'anno scorso sono maturato, lottare per la salvezza con il Cosenza mi ha insegnato tanto. Devo ancora migliorare e credo che questa sia la piazza giusta per farlo".

E ancora sulla cadetteria. "Il campionato di B è imprevedibile, ogni partita fa storia a sé. Ci sono squadre che partono più attrezzate di altre, ma non ha senso parlare di favorite. Con il Cagliari il progetto è quello di tornare dove questo club merita di stare". E adesso il Cagliari: "Appena ha chiamato non ho avuto dubbi sulla scelta. L'importanza della piazza e quel che ho sentito da alcuni miei compagni hanno fatto il resto. La maglia del Cagliari ha un penso diverso dalle altre, non vedo l'ora di indossarla".

Prime impressioni: "Il nostro gruppo è composto prevalentemente da ragazzi giovani, questo ha aiutato a integrarci sin da subito. Anche mister Liverani ha uno stile giovanile, vive insieme alla squadra. L'impatto con lui è stato ottimo, ama giocare la palla e questo mi fa piacere".