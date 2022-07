Nei bagagli due borse di lusso contraffatte, multato

Una copia fedele di due borse Prada e Dior, del valore - originali - di ottomila euro, sono state sequestrate dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di finanza durante i controlli sui passeggeri in partenza e in arrivo all'aeroporto di Cagliari. Le due borse griffate erano nei bagagli di un viaggiatore proveniente dalle Filippine e sono state analizzate dai responsabili dei titolari dei marchi che hanno confermato la contraffazione. Per il turista è scattata un sanzione che va dai 100 ai 7mila euro.