"Cinema delle terre del mare" sulle spiagge di Alghero

Il festival "Cinema delle terre del mare" torna sulle spiagge di Alghero, non solo con le proiezioni ma con tante iniziative, spettacoli, incontri tutti ispirati dall'amore per la settima arte. Da sabato 23 a martedì 26 luglio il festival organizzato da "Società Umanitaria di Alghero" proporrà quattro serate con appuntamenti itineranti dal centro città fino alle falesie di Capo Caccia.

Ogni giorno autori e autrici accompagneranno i loro lavori ospitati nelle varie sezioni del festival: Indie, dedicata alle produzioni indipendenti; Night on earth, gli appuntamenti serali sulla spiaggia e Camper kids, rivolta al pubblico dei più piccoli. Tanti i titoli in programma in diverse location: PescAmare, di Andrea Lodovichetti, El ventre del mar di Agustí Villaronga, Fertilia istriana, con la regia di Cristina Mantis e la sceneggiatura di Daniela Piu, Ananda di Stefano Deffenu, Transumanze di Andrea Mura, Murina di Antoneta Alamat Kusijanović (premio Caméra d'Or per il miglior film d'esordio al Festival di Cannes 2022), Atlantide di Yuri Ancarani, Memory box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, Flee di Jonas Poher Rasmussen, Rien à foutre di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre.

A inaugurare il festival, sabato 23 luglio dalle 21,30 in piazza Lo Quarter, sarà il concerto Luigi Frassetto Quartet suona Ennio Morricone. E poi uno dei momenti più emozionanti del festival: lunedì 25 luglio lo spettacolo "All'alba del cinema", con sipario al sorgere del sole, in spiaggia a Maria Pia, dalle 5 del mattino, di e con Ignazio Chessa (attore), realizzato insieme a Lucia Cocco (danzatrice) e Fabio Loi (scenografo e costumista). Un omaggio al cinema, a Mélies e Fellini. Alle proiezioni e agli spettacoli si uniranno gli itinerari cineturistici, due tour a piedi alla scoperta degli scorci di Alghero che hanno fatto da sfondo a grandi film hollywoodiani degli anni '60 e che hanno ospitato il Meeting Internazionale del Cinema.