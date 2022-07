Libri e musica all'ombra dei Giganti, Rampini tra gli ospiti

Parole, suoni, proiezioni, attorno a un affascinante tema, il mare, via e confine per scambi tra popoli e culture. Il Festival letterario dell'Archeologia l'Isola dei Giganti si configura come "Un viaggio lungo tremila anni". E' in programma a Cabras l' 8, 9 e 10 luglio al Giardino del Museo Civico.

Dal 22 luglio all' 11 agosto è in programma il "Festival OFF" al Teatro di Tharros. L'obiettivo è valorizzare, attraverso la cultura e il pensiero contemporaneo, il territorio su cui insiste il Parco archeologico naturale di Cabras e del Sinis, da Cuccuru Is Arrius a Tharros, passando per Mont'e Prama. Alla sua prima edizione, raccoglie un ideale testimone dall'omonimo Festival internazionale dell'Archeologia, appena concluso.

"Il filo conduttore tra i due eventi sarà la crossmedialità tra linguaggi e mondi espressivi", ha messo in evidenza Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama, che ha presentato l' evento con il sindaco di Cabras Andrea Abis e il direttore artistico Giovanni Follesa. Presente anche il direttore scientifico del Festival Internazionale dell'Archeologia, Giorgio Murru, per un bilancio della prima edizione dell'evento che si è concluso a Tharros. "L'intento è valorizzare il territorio attraverso ospiti di rilievo internazionale, che da un lato ci arricchiscono, dall'altro diventano ambasciatori delle nostre ricchezze in tutto il mondo", aggiunge Muroni. Per il sindaco di Cabras Andrea Abis, "è un evento di grandissimo valore culturale".

Il programma della tre giorni di luglio vede tra gli ospiti Nadeesha Uyangoda, scrittrice e giornalista di origini srilankesi che vive in Italia, lo scrittore e giornalista Federico Rampini, le scrittrici e scrittori Anna Pau, Vanessa Roggeri, Giuseppe Corongiu, Carla Del Vais e Anna Chiara Fariselli, Paolo Restuccia, Marco Vervello, Guia Soncini, Francesco Musolino, Marino Magliani, Cecilia Sala, Francesco Bonami.

Libri ma anche musica tra tradizione e contemporaneità con i concerti di Maria Giovanna Cherchi, il gruppo etnomusicale Cuncòrdias, i Tenores di Neoneli e la cantante jazz Filomena Campus con un omaggio a Franca Rame. Spazio anche alla proiezione del docu-film "Italia: Viaggio della bellezza. I Fenici e la Sardegna".