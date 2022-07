Contagi di nuovo sotto quota mille, nessun decesso ma è boom di casi di isolamento domiciliare, 29.456 (+140), registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati sono 933 (- 687), di cui 834 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.079 tamponi per un tasso di positività che schizza dal 25 al 44,4 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (- 1), quelli in area medica 132 (+ 8).