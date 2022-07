Ardia di Sedilo si correrà, ok da Comitato ordine pubblico

Via libera definitivo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Oristano all'edizione 2022 dell'Ardia di Sedilo, la secolare corsa a cavallo che si correrà il 6 e 7 luglio. Il comitato, presieduto dal Prefetto Stelo, ha definito le ultime misure insieme con il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, e i vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di Forestas, che hanno fatto il punto di situazione sulle misure in campo e definito il dispositivo di sicurezza, anche riguardo alla circolazione stradale e al pericolo incendi, dopo il sopralluogo effettuato in mattinata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo al Santuario di San Costantino, dove è previsto l'arrivo della corsa guidata da Sa prima pandela (La prima bandiera), da due cavalieri da lui scelti (sa segunda e sa terza pandela) e da alcune scorte, che rappresentano l'esercito di San Costantino.

Al termine della riunione il Prefetto ha espresso grande soddisfazione "per il lavoro svolto" e ha fatto appello "all'alto senso di responsabilità di tutti perché l'Ardia sia una vera festa ed occasione di un sano e sobrio divertimento". Secondo tradizione i cavalieri si raduneranno nel pomeriggio del 6 luglio davanti alla casa del parroco, per la consegna de sa pandèla (bandiera) al capocorsa e a due cavalieri da lui scelti. La corsa avrà inizio da Su Frontigheddu, un piccolo promontorio naturale , verso la vallata del Santuario, La mattina del 7 luglio all'alba la corsa viene ripetuta mentre nel pomeriggio si tiene la processione in onore di San Costantino.