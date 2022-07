A Quartu concerti e degustazioni sino a Ferragosto

Concerti, spettacoli e degustazioni a Quartu con la seconda edizione di 'La luna sotto casa', organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo. Appuntamenti dal 3 luglio al 15 agosto. In cartellone anche nomi come Fanfara Station, già vincitori del Premio Parodi nel 2019 e Sherrita Duran. E poi Mario Incudine, Gavino Murgia Trio e Azadi.

Molti spettacoli in piazza 28 Aprile. Ma sono previste tappe anche in piazza Santa Maria, all'ex Caserma di via Roma, al Parco Parodi a Sa Dom'e Farra e all'ex Convento dei Cappuccini, con due settimane di degustazioni promosse dall'Associazione Welcome Wine Sardinia, una dedicata al vino e una alla birra. A completare il programma "Musica sulle ruote", la rassegna itinerante studiata in collaborazione con Ape Calessino Cagliari Touring.

Ma la programmazione non si fermerà ad agosto: aperti i bandi per selezionare le proposte delle associazioni, per l'animazione nel litorale, al Nuraghe Diana e alla Villa Romana, e per un ciclo di eventi a Sa dom'e Farra. "L'amministrazione comunale di Quartu - ha spiegato l'assessora alle Attività Produttive Rossana Perra - punta ancora una volta sulla cultura e sull'intrattenimento di qualità per favorire il rilancio della città e creare una partecipazione sempre più ampia dei visitatori e del pubblico locale".