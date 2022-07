Torna a Cagliari Shopping sotto le stelle, il via coi saldi

Ritornano a Cagliari Shopping sotto le stelle e Notti colorate in concomitanza con l'avvio dei saldi. Si comincia sabato 2, prima giornata di sconti. E si andrà avanti per tutto luglio, con la possibilità di prorogare le aperture notturne dei negozi anche ad agosto. Coinvolte le principali strade del centro, da via Garibaldi a via Manno, con il coordinamento dell'associazione Strada facendo. Con piazza del Carmine che diventa il centro delle attività culturali e di intrattenimento con le iniziative organizzate dal Crogiuolo.

"Ridiamo alla manifestazione il nome di Shopping sotto le stelle, in onore dell'ideatore, l'assessore Paolo Carta, prematuramente scomparso", ha detto l'assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgi presentando l'iniziativa. "Orari prolungati - ha spiegato - anche perché il settore del commercio, dopo due anni di sofferenza, ha bisogno di occasioni e possibilità di ripresa". Tra gli obiettivi anche il rilancio di pezzi di storia della città come piazza del Carmine.

Aperture straordinarie il 2, 7, 14, 21 e 28 luglio. Con attività di promozione del territorio previste nelle strade dello shopping. Il 14 sono in programma anche iniziative di educazione civica per contrastare e prevenire la mala movida con volontari delle ambulanze e polizia locale. Il 21 saranno sistemate lungo le passeggiate tre barche a vela per promuovere l'attività sportiva in mare. Il 28 invece spazio alle auto sportive e go kart. Collaborazione anche con la Forte Arena con possibilità di sconti del 10 per cento sugli spettacoli a Pula. In piazza del Carmine, infine, spettacoli rivolti a tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani.