Estate: divieto di fumo nelle spiagge di Porto Torres

Da oggi e fino al 31 ottobre sarà vietato fumare in tutte le spiagge del Comune di Porto Torres. Lo ha disposto il sindaco Massimo Mulas con un'ordinanza firmata questa mattina. La violazione è punita con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

Il provvedimento è stato adottato per due ragioni: da un lato tutelare la salute pubblica proponendo un'azione di contrasto al tabagismo e di prevenzione delle patologie che colpiscono i fumatori attivi e passivi; dall'altro per evitare il degrado e il danno ambientale provocato dalla cattiva abitudine di gettare i mozziconi per terra.

"Con questo provvedimento applichiamo anche a Porto Torres regole adottate in tantissimi Comuni - spiega il primo cittadino in una comunicazione apparsa sul sito istituzionale dell'ente - è un peccato che sia necessaria un'ordinanza per ottenere comportamenti rispettosi del prossimo dell'ambiente ma siamo certo che in questo modo sarà possibile rendere ancora più decorose e accoglienti le nostre belle spiagge".