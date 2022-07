Comunali: tre nuove Giunte non rispettano equilibrio genere

Nella composizione delle nuove Giunte comunali dei 21 Comuni al di sopra dei 3.000 abitanti che sono andati al voto il 12 giugno solo 4 hanno 'svelato' la composizione delle stesse e già 3 non rispettano la legge: Oristano, Carloforte e Sant'Antioco. Lo rileva la Consigliera di Parità della Regione Sardegna Maria Tiziana Putzolu. "Tre su quattro sono al di fuori della legge: una percentuale imbarazzante. Non posso che esprimere grande preoccupazione nel constatare che, ancora una volta, è necessario intervenire, scrivere, intimare, per far osservare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella formazione delle Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti", attacca.

"Spiace dover intervenire ancora una volta e dopo anni in cui ci si è spesi, come Ufficio, per il rispetto di una legge dello Stato. Perché ci si ostina a voler proseguire su una strada che, prima o poi, porterà a dover ricorrere al Tribunale amministrativo per far rispettare una norma?" I Comuni che complessivamente hanno visto rinnovati i propri organismi comunali il 12 giugno sono stati 65, dei quali 21, circa un terzo, con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Per i Comuni al di sopra dei 3.000 abitanti la soglia per il rispetto dell'equilibrio di genere del 40% è obbligatoria, non è, cioè, una mera prescrizione indicativa.

"Ho scritto ai Sindaci perché rivedano queste composizioni e le adeguino al dettato normativo. Osservo le dichiarazioni a mezzo stampa che sono un inno alla negazione delle regole - aggiunge - un sindaco ha affermato 'apertis verbis' di aver conferito le deleghe in base ai voti di ciascun eletto: esattamente quello che la legge Del Rio aveva l'obiettivo di superare per 'riequilibrare' la presenza delle donne nelle Giunte - prosegue la Consigliera - Se promuovessimo un monitoraggio a tappeto sulla composizione di tutte le Giunte comunali in Sardegna ci troveremo di fronte a un quadro con dei dati esorbitanti. Il tema è che l'intervento moralizzatore dovrebbe partire anche da diversi altri soggetti istituzionali che, invece, lasciano scorrere gli eventi". Per avere un quadro completo della situazione dell'ultima tornata elettorale l'Ufficio della Consigliera attende la composizione delle Giunte degli altri 17 Comuni.