Alghero, la spiaggia di San Giovanni attrezzata per disabili

Il Comune di Alghero ha concluso i lavori per attrezzare la spiaggia di San Giovanni con una serie di accessi facilitati per le persone con disabilità. Il finanziamento del progetto è arrivato dalla Regione e servirà anche per migliorare l'accessibilità in altri punti del litorale di Maria Pia.

"Un tratto di spiaggia libera - spiega il sindaco Mario Conoci - dedicata alla fruizione di chi ha difficoltà motorie insieme alle famiglie e agli amici, dotata dei servizi necessari: un obiettivo che oggi viene centrato grazie alla sollecitazione di tante associazioni e all'impegno dell'amministrazione e della Regione". A San Giovanni sono stati installati passarelle amovibili, parapetti angolari, lettini e sedie, e altri supporti per facilitare le manovre delle carrozzine, oltre a una bacheca con le regole da rispettare.

L'area è fornita anche di appositi parcheggi per i disabili che sono stati incrementati di fianco a quelli già esistenti. "Un lavoro importante e che sarà incrementato - annuncia l'assessore all'Ambiente, Andrea Montis - grazie all'offerta migliorativa da parte della ditta incaricata della pulizia delle spiagge, anche con il posizionamento di appositi bagni dedicati".