Air Italy: incentivi ad aziende che assumono ex dipendenti

Un programma di incentivi destinati alle aziende che offrono nuove opportunità occupazionali ai lavoratori ex Air Italy. L'avviso pubblicato dall'Aspal prevede duecento incentivi che variano dai 3.500 euro, per i contratti a tempo determinato per un minimo di 12 mesi, ai 6.500, per quelli a tempo indeterminato, ed andranno alle imprese che hanno assunto, a partire dal 4 novembre 2020, o assumeranno gli ex dipendenti della compagnia aerea.

L'avviso rientra nella misura denominata "Incentivi alle assunzioni di lavoratori in esubero della Regione provenienti dall'impresa Air Italy Spa" ed è finanziato, sulla base della domanda presentata dalla Regione Sardegna attraverso l'Aspal, con i fondi Feg (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro) per favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro degli ex-lavoratori di Air Italy appartenenti al bacino dei 611 lavoratori sardi già destinatari di misure di politica attiva.

C'è un anno di tempo per presentare le domande (scadenza 30 giugno 2023) e queste vanno inoltrate solo in seguito alle assunzioni. Si tratta infatti di un avviso a sportello ( https://bit.ly/air-italy) quindi le istanze saranno esaminate in ordine di arrivo e fino all'esaurimento delle risorse.