Passa in Aula odg su piano complementare per la Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - Via libera unanime in Consiglio regionale all'ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Christian Solinas a convocare gli Stati generali della Sardegna per l'elaborazione di un piano complementare al Pnrr per l'Isola. Cioè, un piano compensativo per la mancata perequazione e per l'esclusione della Regione dalla ripartizione di una quota importante delle risorse del Pnrr e del Pnc.

Gli Stati generali (tutte le forze politiche, economiche, sociali e sindacali dell'Isola) avranno il compito di individuare le azioni e le strategie da adottare, analizzare lo stato di attuazione degli interventi finanziati al sistema delle autonomie locali e intervenire prontamente a sostegno dei Comuni per scongiurare una mancata piena utilizzazione delle risorse assegnate.

Ancora, di individuare i ritardi infrastrutturali e di sviluppo della Sardegna e di valutare la ripartizione delle risorse corrispondenti del Pnrr e del Pnc che non tengano conto delle particolari condizioni di svantaggio della Sardegna e dei criteri di priorità per la specificità insulare. L'odg porta la firma di Franco Mula (Psd'Az), Pierluigi Saiu (Lega) e Cesare Moriconi (Pd), e recepisce la mozione illustrata due mesi fa dallo stesso Moriconi. (ANSA).