Oltre 200 kg di cannabis in una casa disabitata, 2 arresti

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due giovani, di anni 19 e 25, trovati in possesso di 212 kg di canapa indiana, contenuta in 56 scatole di cartone sigillate, una bilancia elettronica e sacchi di cellophane per il confezionamento.

La scoperta è stata fatta da una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Bitti dopo una segnalazione per un forte odore di marijuana che proveniva da un immobile disabitato. Scattate le indagini sono stati individuati i due che detenevano illecitamente, "in assenza della prescritta documentazione d'origine", tutto l'occorrente per la produzione, il trasporto e la commercializzazione della sostanza stupefacente che è stata sequestrata.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Nuoro, i due sono finiti ai domiciliari.