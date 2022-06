Arzachena, 5 vele blu e stop a plastica su litorali

Arzachena entra nel novero delle località turistiche più attente all'ambiente e con le acque marine più pulite. Il Comune gallurese che vanta come suo gioiello la Costa Smeralda, ha conquistato le 5 vele nell'edizione 2022 della Guida Blu di Legambiente. Un riconoscimento che premia la qualità delle acque di balneazione, le iniziative a favore della tutela ambientale e l'offerta di servizi che valorizzino un utilizzo sostenibile del mare e dei litorali. Nella Guida, Arzachena è inclusa nel comprensorio Gallura costiera e AMP Capo Testa e ha ottenuto il massimo punteggio possibile. Al raggiungimento del risultato hanno concorso l'ordinanza comunale che vieta l'utilizzo di plastica usa e getta in spiaggia e nei luoghi sensibili, l'adesione al Santuario dei Cetacei Pelagos, l'evento annuale Estate in Fiore, il calendario di appuntamenti AgendaBLU con partner istituzionali e fondazioni internazionali, le mostre fotografiche, i convegni, le attività nelle scuole. "Il nostro Comune è impegnato da anni nell'implementazione di politiche volte a tutelare l'immenso patrimonio naturalistico che costituisce la risorsa primaria alla base della qualità della vita ad Arzachena e della sua attrattività come meta turistica", spiega il delegato all'Ambiente, Michele Occhioni.

Nel frattempo domattina l'assessore all'Ambiente del Comune di Sassari Antonello Sassu, con i tecnici del settore, isserà le bandiere blu sulla rotonda di Platamona, a Porto Ferro e a Porto Palmas.