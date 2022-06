Scontro frontale tra auto su statale 387, due feriti gravi

Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 387 a Monserrato, una 26enne e un uomo di 55 anni sono stati trasportati all'ospedale Brotzu in codice rosso. L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dalla polizia municipale di Monserrato, è avvenuto al chilometro 7, a poche centinaia di metri dal luogo in cui tre giorni fa una donna era stata urtata da un furgone perdendo la vita.

La Fiat 500 condotta dalla 26enne, per cause non ancora accertate, avrebbe invaso la carreggiata opposta proprio mentre arrivava la Fiesta condotta dal 55enne. L'impatto frontale è stato inevitabile. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale di Monserrato, guidata dal comandante Massimiliano Zurru, che si è occupata dei rilievi. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.