Incendio distrugge lavanderia a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 28 GIU - Un incendio scoppiato intorno alle 15 ha distrutto una lavanderia in via Prunizzedda, all'angolo con via Savoia, a Sassari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre inviate dalla sede centrale. Le fiamme sono state spente e sono già state ultimate le operazioni di bonifica. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'incendio. Sul posto anche i carabinieri per la sicurezza delle operazioni di soccorso. Non si registrano feriti o intossicati.

