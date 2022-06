Cagliari, domenica ad Assemini via a preparazione precampionato

Domenica si riparte: il Cagliari si ritroverà al Centro sportivo di Assemini per iniziare il ritiro precampionato. Da lunedì il via agli allenamenti. Parte atletica, forza, le prime nozioni di tattica: ad Asseminello agli ordini di mister Liverani e del suo staff i rossoblù saranno impegnati in doppie sedute fissate al mattino (9.30) e al pomeriggio (18). A disposizione della squadra terreni di gioco, palestra, piscina. Il campo 1 ospiterà, inoltre, dei test match che coinvolgeranno delle selezioni di calciatori di squadre sarde: le prime gare sono in programma il 10 e il 12 luglio. Il calendario è in via di definizione.

A chiudere le tre settimane di lavoro sarà la tradizionale partita con l'Olbia, primo impegno contro una compagine professionista: il "Trofeo Sardegna" si giocherà sabato 23 luglio allo stadio Nespoli alle ore 19.30. Il livello di difficoltà salirà la settimana successiva, quando i rossoblù saranno attesi da due amichevoli internazionali: mercoledì 27 il Cagliari sfiderà in Francia allo stadio della Meinau alle ore 19.30 il Racing Strasburgo, squadra che ha chiuso la Ligue 1 al sesto posto. A seguire la trasferta in Inghilterra: domenica 31 sarà la volta del Leeds, club della Premier League, ospitato in Sardegna nell'estate del 2019. Ad Elland Road la gara avrà inizio alle 18 locali.