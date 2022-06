Vela: a Porto Cervo il campionato del Mondo Orc

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Con la Practice race seguita dallo Skipper briefing e dal tradizionale cocktail di benvenuto sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda, si è aperto ufficialmente il Campionato del Mondo ORC, dedicato alla vela d'altura. L'evento, organizzato dallo Yccs con l'Offshore Racing Congress (ORC), sotto l'egida di World Sailing e della Federazione Italiana Vela, si concluderà il 30 giugno.

Sono 69 gli yacht partecipanti provenienti da 16 nazionalità, la lunghezza delle imbarcazioni è compresa tra i 9,43 metri del Farr 30 e i 15,85 metri dei quattro TP52. La flotta è stata suddivisa in 3 classi (A-B-C) in funzione della tipologia e delle relative prestazioni, al fine di garantire la migliore omogeneità tra i concorrenti di ciascuna divisione. La classe più numerosa è la B con 27 yacht registrati, sono 20 in classe A e 22 in classe C. Il regolamento ORC prevede che vengano assegnati un titolo assoluto e un titolo Corinthian per ciascuna classe.

Tra gli yacht favoriti ci sono i quattro TP52: Xio, con il tattico Tommaso Chieffi, già iridato ORC A nel 2019, Beau Geste iridato ORC A nel 2018, con Gavin Brady e Ken Read, Blue e Jolt 3. Sono presenti due competitivi Ker 46, la francese Daguet e l'italiana Lisa R, fresca vincitrice della Rolex Giraglia. Nella classe B molti yacht titolati e costantemente ai vertici delle classifiche internazionali: Essentia, Grand Soleil 44 campione iridato nel 2021, i ClubSwan 42 Mela, Katariina II, Fantaghirò e BeWild. In Classe C, sarà battaglia tra Sugar 3, Italia Yachts 11.98 Campione del Mondo nel 2019, e la gemella Scugnizza. Molti i nomi noti del professionismo velico presenti a Porto Cervo, oltre a quelli già citati su Beau Geste, sul TP52 di Hong Kong regata anche il Kiwi Simon Daubney; Paul Campbell James è il tattico di Jolt 3 di Peter Harrison; su Xio di Serafini troviamo anche i fratelli Cassinari e "Ciccio" Celon con il figlio Matteo; Afonso Domingos e Hugo Rocha su Essentia; Flavio Favini e Luca Santella su Fantaghirò; i fratelli Bodini e Andrea Caracci su Katariina II; Enrico Zennaro sul ClubSwan42 Mela, Simone Ferrarese sull'IY 11.98 Sugar 3 assieme a Matteo Polli, che ha disegnato le linee d'acqua di questa barca. (ANSA).