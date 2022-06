Una panchina rossa a S.Gavino per non dimenticare violenza donne

(ANSA) - SAN GAVINO MONREALE, 24 GIU - Nel piazzale Falcone e Borsellino a San Gavino Monreale c'è una nuova panchina rossa.

E' stata collocata su iniziativa della Fnp Cisl regionale, col sostegno della Fnp territoriale Medio Campidano-Sanluri, "per testimoniare la sensibilità e l'attenzione" che il sindacato dei pensionati Cisl vuol mantenere sempre viva nei confronti della violenza sulle donne, "diventata ormai una vera piaga sociale".

Alla presenza del sindaco Carlo Tomasi e degli amministratori comunali Silvia Mamusa e Giusy Chessa, il segretario Regionale Fnp Alberto Farina e il segretario di territoriale Fnp Beniamino Piu hanno spiegato significato e valenza sociale dell'iniziativa .

"La panchina rossa è un segno concreto del nostro NO alla violenza contro le donne e alla violenza in generale. E' un'immagine - ha detto Alberto Farina - per ricordare a tutti, soprattutto agli uomini, protagonisti in negativo di una intollerabile persecuzione nei confronti di mogli, figlie e compagne, l'efferatezza dei loro gesti .Colore del sangue, la panchina è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza. Un modo diverso per continuare a riflettere su un tema sempre più attuale, per diffondere e manifestare la pratica della non violenza e per tenere alta l'attenzione sul fenomeno del femminicidio".

Le panchine sono state acquistate dalla Federazione regionale FNP con un contributo del 50% della Federazione territoriale che si occupa di posizionarle e di tutti i permessi relativi. La campagna "panchina rossa" proseguirà nei prossimi giorni e settimane con l'installazione di una panchina in un comune di ogni FNP territoriale. (ANSA).