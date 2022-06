Covid: contagi stabili, giù ricoveri e un morto in Sardegna

Restano pressochè stabili i contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra un solo nuovo decesso, quello di uomo di 73 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I nuovi casi confermati sono 1.999 (+ 97), di cui 1.835 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.057 tamponi per un tasso di positività del 33% contro il 33,2 dell'ultima rilevazione.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 8, in calo invece quello riferito all'area medica, per un totale di 104 (- 5). Aumentano ancora i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 17.595 (+ 864).