Spiagge sarde depredate, 19 kg sabbia recuperati a Cagliari

Continuano le ruberie di sabbia e altri materiali dalle spiagge sarde a opera dei turisti e prosegue, con maggior impulso, l'attività di controllo operata dal personale della Guardia di Finanza sui passeggeri in transito nell'aeroporto di Cagliari - Elmas. I Finanzieri, insieme a personale della Sezione Operativa Territoriale delle Dogane, hanno recuperato, nei giorni scorsi, migliaia di "souvenir" sequestrando 536 ciottoli, 2.073 conchiglie e 19,324 kg di sabbia. Complessivamente sono stati sanzionati 10 turisti che rischiano di dover pagare fino a un massimo di 3.000 ciascuno.

Nel dettaglio sono state rinvenuti 218 ciottoli (per un peso complessivo di 8,6 kg) 159 conchiglie, prelevate da diverse spiagge del Golfo degli Angeli, all'interno dei bagagli di due signore tedesche, che stavano facendo rientro a casa, decise a portare con sé un ricordo fisico della propria permanenza sull'Isola.

In altre 4 occasioni, invece, un turista russo, uno lituano ed due tedeschi, in aeroporto pronti per tornare a casa, sono stati trovati in possesso, rispettivamente di 805, 538 e 480 e 180 conchiglie, anch'esse prelevate da più arenili della costa cagliaritana. Un turista italiano, sempre in partenza dallo scalo cagliaritano, aveva riposto nel proprio bagaglio, 48 ciottoli ed 8,276 kg di sabbia, suddivisa in tre bottiglie; mentre 3 turisti spagnoli avevano riempito tre bottiglie con 2,420 kg di sabbia prelevata dai litorali di Costa Rei e Villasimius e avevano occultato nel bagaglio 70 conchiglie e 270 ciottoli.