In Consiglio nasce il gruppo LeU-Articolo 1-Demos-Possibile

LeU passa da tre a cinque componenti e cambia nome. Si chiamerà LeU-Articolo1-Demos-Possibile. Approdano infatti le consigliere Maria Laura Orrù (eletta nella lista Sardegna in Comune) e Laura Caddeo (eletta con la civica Noi la Sardegna) che lasciano la formazione dei Progressisti. Demos e Possibile sono infatti i partiti di riferimento, rispettivamente, di Caddeo e Orrù.

Del gruppo continuerà a far parte il dem Roberto Deriu, che all'inizio della Legislatura aveva dato un'adesione tecnica per consentire a Eugenio Lai e Daniele Cocco di costituire un gruppo consiliare. Deriu resterà "per mantenere un ponte di dialogo con il Pd", ha detto il capogruppo Lai.

"E' un'operazione che parte da lontano", ha spiegato Laura Caddeo (Demos) che sarà vicecapogruppo, "la Legislatura non è finita e noi dobbiamo vigilare affinché nei 18 mesi che restano non si facciano brutte leggi". Secondo Maria Laura Orrù "si tratta di un percorso politico per la costruzione di un progetto di Sardegna".