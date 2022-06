Sanità: l'Aou di Sassari nomina i nuovi direttori

L'Aou di Sassari ha da oggi un nuovo direttore sanitario e una nuova direttrice amministrativa.

Sono rispettivamente Luigi Cugia e Maria Dolores Soddu, nominati dal direttore generale Antonio Lorenzo Spano, resteranno in carica per cinque anni.

"Proseguiamo nel segno della continuità perché i direttori sono stati individuati all'interno della nostra azienda, così come già era avvenuto durante l'esperienza commissariale - spiega il dg Spano - Con i nuovi direttori saremo subito al lavoro per realizzare e migliorare le nostre strutture ospedaliere".

La nuova direttrice amministrativa, arrivata in Aou a maggio scorso, nel 2008 aveva iniziato la sua carriera dirigenziale nella stessa azienda, alla direzione della struttura Controllo di gestione. Dopo un'esperienza all'Aou di Cagliari, sempre con lo stesso incarico, era approdata all'Asl Sassari, prima come direttrice della struttura del Bilancio quindi degli Affari generali, ricoprendo anche l'incarico di responsabile dell'Anticorruzione. Dal 2017 è stata direttrice della struttura Controllo di gestione prima in Ats Sardegna e poi in Ares.

Il neo direttore sanitario dirige la struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Laureato alla facoltà di Medicina dell'Università di Sassari è cresciuto all'interno della sanità ospedaliera sassarese.