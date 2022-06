Oltre 4,6 mln non dichiarati, professionisti nel mirino

La Guardia di Finanza provinciale di Cagliari ha concluso svariati interventi sul territorio provinciale nei confronti di imprese, operanti in diversi settori, da quello edile, a quello del commercio di generi alimentari - sia all'ingrosso che al dettaglio - a quello dell'automotive. Sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle anche alcuni professionisti, appartenenti sia al mondo sanitario che giuridico-contabile che ha portato a scoprire un'evasione fiscale complessiva di 4.631.731 euro.

In tutte le circostanze i Finanzieri hanno riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, per una, ed in alcuni casi per tutte, le annualità sottoposte a controllo, fattispecie che indicizza questi soggetti quali evasori totali.

Diversificate, ed in alcuni casi particolari, le metodologie utilizzate per ricostruire il reale volume d'affari dei soggetti ispezionati: in particolare, per quel che concerne i professionisti sottoposti a verifica, le attività di controllo hanno permesso di acquisire documentazione di natura extracontabile. In particolare è stato verificato il numero delle prenotazioni effettuate dai clienti che, comparate con il numero delle prestazioni fatturate dal professionista, ha fatto emergere delle differenze da ricondurre ad omessa documentazione, consentendo di giungere ad un realistico volume d'affari dei professionisti.

"L'azione mirata della Guardia di Finanza verso i fenomeni di evasione ed elusione fiscale maggiormente distorsivi della concorrenza e del mercato si fonda su un processo di selezione basato su specifiche analisi di rischio prevedenti la valorizzazione delle numerose informazioni e risultanze ritraibili dalla quotidiana attività di controllo economico del territorio e dalle banche dati in uso al Corpo - spiegano dalla Gdf - Un'attività meticolosa ed articolata, con la finalità di intercettare le forme di evasione fiscale più pericolose e maggiormente lesive degli interessi collettivi, intercettate e quantificate anche grazie a particolari strumenti di analisi".