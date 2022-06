Cuncambias, festival di cultura popolare a San Sperate

(ANSA) - SAN SPERATE, 21 GIU - "Storie per trovarsi e ritrovarsi": a San Sperate torna Cuncambias, festival di cultura popolare. Spegne le sue 19 candeline la manifestazione organizzata da Antas Teatro. Un programma che si snoda dal 27 al 31 luglio nel rione San Giovanni e anteprime il 9, 10 e 16 e 17 luglio. Teatro, musica e parole, con ospiti come ad esempio, Marco Baliani che ripropone un suo classico del teatro di narrazione, Kohlhaas", ancora, Paola Farinetti, Tumbarinos di Gavoi, Saffronkeira Djset, Susi Danesin, Andrea Menozzi e altre compagnie teatrali da Sicilia, Umbria ed Emilia Romagna, Francesco Abate, Chiara Effe, La Città di Notte, Omar Onnis, Bruno Tognolini, Lorenzo Braina.

Tra la piazza e la corte fiorita dello Spazio Antas di via Arbarei sono di scena incontri letterari, reading, spettacoli attorno al tema "Ciò che inferno non è" ispirato a uno dei libri più amati di Italo Calvino, "Le città invisibili". Il programma prevede ogni sera il teatro per ragazzi, un incontro letterario e poi musica, danza e spettacolo. Una formula collaudata e con al centro la socialità, la convivialità, l'attenzione per il pubblico con un ricco programma che coinvolge grandi e piccoli, artisti noti e nomi emergenti.

Tra gli appuntamenti il 9 luglio debutta "Don Chisciotte (o i classici punk)", prodotto da Antas, viaggio in musica tra le pagine del capolavoro letterario di Cervantes con Giacomo Casti, Stefano Giaccone, Massimo Loriga e Luca Marcia. Il 17 luglio al via il Concorso letterario "Anselmo Spiga" dedicato alla narrativa e poesia. Ancora, l' omaggio a Ennio Morricone messo in scena dal Luigi Frassetto 4tet. Per i più piccoli arrivano Susi Danesin e Isabella Moro, Federica Castelli del Teatro Atlante di Palermo, il Teatro Laboratorio Isola di confine diretto da Valerio Apice dall'Umbria, Le Compagnie del Cocomero e Andrea Menozzi della Compagnia Circolabile. (ANSA).